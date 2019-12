Ubriaco alla guida, due patenti ritirate nella Castellana nel week end

Patente ritirata a un bassanese durante i controlli stradali svolti nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. I militari dell'aliquota radiomobile di Castelfranco e della stazione dei carabinieri di Vedelago hanno denunciato a piede libero, per guida in stato di ebbrezza, un operaio 34enne di Cassola che è stato controllato a Riese Pio X, in via Schiavonesca, alla guida di una Renault con un tasso alcolemico di 2,04 g.r/l.

Fonte Trevisotoday