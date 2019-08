In auto con la patente "fatta in casa": denuncia e 5mila euro di multa

Una patente "fatta in casa", contraffatta talmente male e approssivativamente da risultare visibilmente falsa. Per A.T., 31enne del Darfur residente in città e in Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari è scattato il sequestro del documento taroccato e della sua Golf, oltre a una multa di 5100 euro e la denuncia per uso di atto falso.

L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un controllo della polizia su un'auto che transitava in viale San Lazzaro.

La patente mostrata dall'uomo non aveva riscontri nella banca dati della motorizzazione e presentava ben 3 categorie di permessi di guida emessi tutti lo stesso giorno e con data antecedente all'arrivo in Italia del 31enne. Inoltre i caratteri di stampa erano completamente diversi da quelli usati normalmente per il documento.