L'ex presidente vuole 5 milioni di euro dal Giornale di Vicenza

La vendetta è un piatto che va gustato freddo, recita un motto dalle origini antiche.

L'ex presidente del Vicenza Calcio, Alfredo Pastorelli, avrebbe atteso un anno per depositare in Camera di Commercio, una Domanda di Mediazione per 5 milioni di euro: i destinatari sono l'ex direttore e alcuni giornalsti de Il Giornale di Vicenza, quotidiano berico della società Athesis.

Secondo quanto si apprende, la richiesta, corredata da una corposa documentazione, sarebbe motivata dal "risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa". Il fascicolo conterrebbe decine di articoli, a varie firme, che Pastorelli avrebbe ritenuto lesivi nei suoi confronti.



Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge e deve quindi concludersi entro 120 giorni e consente di svolgere il tentativo di mediazione senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Se la procedura non verrà avviata nei tempi previsti, la Domanda arriverà nelle mani di un giudice.