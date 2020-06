Pastore tedesco ucciso con un boccone avvelenato: caccia ai responsabili

Sono entrati all'interno di un'abitazione per rubare ma per farlo hanno prima lanciato un boccone avvelenato al cane di guardia, un pastore tedesco, uccidendolo. L'episodio è accaduto martedì tra 8 e le 12 di mattina in via Frastortola al confine tra Pojana Maggiore e Noventa Vicentina mentre il proprietario, un 59enne, era assente.

i carabinieri di Noventa stanno svolgendo indagini per cercare di risalire ai responsabili. I ladri, dopo la morte del povero animale, hanno scassato la porta d'entrata dell'abitazione sottraendo una medaglia d’oro di modesto valore e oggetti di bigiotteria.