Passeggia per Brendola: arrestato latitante

I carabinieri della Stazione di Brendola, nel primo pomeriggio di ieri 10 luglio 2018, durante un servizio organizzato per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, procedevano al controllo di una persona notata aggirarsi con fare sospetto per le vie del paese, successivamente identificata in G. K., 34enne, di nazionalità albanese e senza fissa dimora.

Nel corso del controllo, i militari dell’Arma appuravano che nei confronti della persona era pendente un ordine di carcerazione emesso, sei anni fa, dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia poiché deve scontare un anno, quattro mesi e quattordici giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva accompagnato presso la Casa Circondariale “Del Papa” del capoluogo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.