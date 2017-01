Parte da Via Marinali di Bassano un progetto pilota per riqualificare i distretti commerciali

Inizieranno a breve gli attesi lavori per lagrazie all’approvazione della Giunta del, divisi tra amministrazione e Regione. Ma non sono solo state accolte lerelative allo: il progetto divuole essere un punto di partenza per unche funga da esempio per la riqualificazione di tutti i distretti commerciali.Si vuole ripensare ad esempio, ha spiegato il, anche allae ai, come quelli delche si torva in questa strada, per ridare un’estetica di pari dignità del centro storico a questa importante via.