Si lancia con il parapendio ma plana sui rami di un albero a 4 metri d'altezza

Avventura a lieto fine per un parapendista tedesco rimasto appeso a dei rami di un albero con il paracadute di emergenza nel pomeriggio di sabato.

Il fatto è accaduto poco prima delle 14.30, in contrà Tortima nel comune di Conco. Lo sportivo del volo a vela, per evitare una collisione in volo, come da lui raccontato, ha dovuto eseguire una brusca manovra perdendo il controllo della discesa, quindi l’apertura del paracadute di emergenza, che l’ha salvato, facendolo però finire impigliato a 4 metri di altezza su albero in un ripido terreno.

Il personale dei igili del fuoco di Asiago hanno raggiunto l’uomo utilizzando la scala Italiana e dopo averlo assicurato, si è provveduto a districare il paracadute impigliato, facendo raggiungere in sicurezza il suolo al trentenne tedesco. Il parapendista ha chiamato i propri amici, che l’hanno raggiunto, festeggiando lo scampato pericolo.