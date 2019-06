Dentista stroncato da infarto

Non era uscito dalla stanza per accogliere un paziente e le assistenti si sono allarmate: lo hanno trovato senza vita.

Il dramma della morte di Paolo Vigolo, noto dentista della città, si è consumato martedì pomeriggio, nel suo studio di via Vecchia Ferriera. Il 56enne è stato probabilmente stroncato un infarto.

Vigolo era molto stimato in ambito professionale, anche a livello internazionale, ed aveva una grande passione per i colori biancorossi, tanto che non avava voluto mancare alla presentazione al Menti di Mimmo Di Carlo. Lascia la moglie Monica e l'anziana madre.