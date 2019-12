Scomparso sull'Altopiano: ricerche ancora in corso

Ancora nessuna notizia di Paolo Tramontini, l'escursionista scomparso da martedì dopo essere partito per una camminata nella zona della Valsugana. Dalla mattinata di giovedì le ricerche del 67enne di Mestre si stanno concentrando sopra Rivalta, dove, da una attendibile segnalazione pervenuta mercoledì, l'uomo sarebbe stato visto di passaggio attorno alle 9 da un testimone.

Fissato il campo base a Valstagna, dopo aver prelevato campioni di vestiario dalla sua abitazione, in mattinata sono stati fatti lavorare 4 cani molecolari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico verso due sentieri che da Rivalta portano sul massiccio del Grappa. Alcune squadre hanno quindi iniziato a percorrerli dal basso, mentre altre due sono state trasportate in quota dall'elicottero di Treviso emergenza per perlustrarli dall'alto verso valle.

Sul versante dell'Altopiano di Asiago, i soccorritori si stanno muovendo sui due sentieri della Valgadena e una squadra della Protezione civile sta visionando un tratto dell'Alta via del tabacco. Sul posto stanno anche volando i droni del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco. Sono presenti una cinquantina di persone tra Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e di Asiago, Vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri.