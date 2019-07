Assolto il giornalista Paolo Possamai perché il fatto non sussiste

Paolo Possamai, ex direttore de Il Piccolo di Trieste è stato assolto con formula piena nell'inchiesta per estorsione che aveva visto coinvolto il giornalista e la Rizzani de Eccher lo scorso gennaio.

La sentenza del G.U.P. del tribunale di Trieste, datata 31 maggio 2019 riporta l'assoluzione "perché il fatto non sussiste". L'ex direttore quindi non estorse 40 mila euro sotto forma di una sponsorizzazione di un libro uscito nel periodo natalizio, come contropartita per la promessa di non pubblicare nulla su un'indagine su presunte collusioni mafiose che avrebbe coinvolto l'azienda di costruzioni regionale; accusa per la quale fu chiesto il rinvio a giudizio.

I fatti risalivano a circa cinque anni fa. Paolo Possamai è stato quindi assolto perché aveva svolto solamente il suo lavoro di giornalista.