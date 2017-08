Torri di Quartesolo, 68enne stroncato dal caldo nel Padovano

E' stato con ogni probabilità vittima del caldo il 68enne residente a Torri di Quartesolo che domenica si è accasciato al suolo mentre coltivava il suo orto a Veggiano. Paolo Giordani, che soffriva di problemi cardiaci, aveva raggiunto via Boschi nel comune padovano per dare un'occhiata alla verdura.

Non vedendolo tornare, attorno alle 18 il fratello, che vive lì vicino, è andato a controllare e ha trovato Giordani a terra privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mestrino e un’ambulanza. L’uomo è deceduto per cause naturali come ha constatato il medico legale.

(da padovaoggi.it)