Vicenza, le ragazze dell'Altair coperte solo dal pallone per la serie D

Hanno festeggiato la promozione in Serie D posando in reggiseno e con il pallone al posto degli slip: l'impresa sportiva delle ragazze dell'Altair San Pio X non è passata sotto silenzio grazie a questa gogliardica iniziativa che ha fatto il giro dei social vicentini.



Se molti hanno fatto i complimenti alle atlete (e alle loro mamme), alcuni non hanno gradito l'immagine, ritendendola l'ennesimo sfruttamento del corpo femminile per ottenere visibilità. La promozione, quella sì, è stata comunque ottenuta al 100% sul campo.