Pale di San Martino, valanga travolge tre vicentini: 50enne miracolata

Se l'è vista brutta la negoziante di 50 anni di Marostica che nella mattinata di Pasquetta assiema a una comitava composta da diverse persone - tutti vicentini - è stata travolta da una valanga a 2700 metri di altezza sulle Pale di San Martino.

I componenti sono esperti alpinisti ma non hanno potuto evitare la neve che si è staccata da sotto il ghiacciaio della Fradusta. In tre sono rimasti coinvolti ma due sono riusciti a uscire subito dalla neve mentre la morosticente è stata colpita in pieno e sepolta.

Una tragedia sfiorata solo dal tempestivo intervento dei compagni che, assieme a delle guide alpine, hanno estratto immediatamente la 50enne dalla neve. La donna è stata trasportata in ospedale dall'elicottero per accertamenti con alcuni traumi ma senza gravi conseguenze.