Violentò le figlie: condannato operaio 49enne

Ha molestatato sessualmente le due figlie maggiori e maltrattto l'intera famiglia: un operaio 49enne è stato condannato dal tribunale di Vicenza a 7 anni e 9 mesi di reclusione e a un risarcimento di 350 mila.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e sostenuto dal PM, l'uomo, per anni, aveva trasformato la propria casain un inferno per la moglie e le tre figlie, con minacce, insulti, restrizioni nell’alimentazione in casa e nella vita sociale, oltre agli abusi "riservati" alle due ragazzine.

L'uomo era già stato allontanato da casa.