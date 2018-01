Ha il padre nigeriano: affitto negato a studentessa bassanese

Una ragazza bassanese di 24 anni è rimasta vittima di quello che ha tutti gli effetti sembra un episodio di razzismo. A denunciarlo è stata lei stessa in un gruppo Facebook dedicato agli annunci di case in affitto a Padova. Martina Wave Ogunleye, studentessa al sesto anno di Medicina all'università patavina, si è vista rifiutare un appartamento a Maserà durante una chat con la propietaria del bilocale. Il motivo? Il padre della ragazza è nigeriano.

La conversazione, come riportata dalla stessa ragazza ha il tono dell'intolleranza: “Buongiorno, ho letto l’annuncio del bilocale in affitto e vorrei maggiori informazioni grazie” scrive Martina che, ritenendo assurda la domanda ha comunque risposto di avere la madre italiana e il padre della Nigeria sentendosi dire dalla locatrice: “Sono informazioni legittime per sapere chi entra a casa mia. Comunque soprassediamo alla sua richiesta di essere una mia inquilina. Cordiali saluti”.

La ragazza ha deciso di rendere pubblica la conversazione, postando la conversazione privata sulla pagina del gruppo di annunci scatenando le reazioni di solidarietà da parte degli altri utenti: qulcuno ha accusato di atteggiamento razzista la propietaria del bilocale, altri hanno consigliato Martina a sporgere denuncia e c'è anche chi ha raccontato di aver vissuto episodi simili.