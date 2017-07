Ovest Vicentino, Carenza idrica: "Risparmiate l'acqua..."

Come conseguenza dello stato di crisi idrica proclamato un mese fa dal Presidente della Regione Luca Zaia e del persistere del deficit idrico, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha inviato una nota ai sindaci del territorio dell'Ovest Vicentino ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento (Arzignano, Altissimo, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso, Nogarole, San Pietro Mussolino e Zermeghedo) al fine di limitare l'utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali, con lo scopo di limitare eventuali disagi della popolazione.



Ecco alcune indicazioni utili da poter dare ai cittadini per risparmiare acqua ed evitare gli sprechi:

Scegliere la doccia invece del bagno: in media, riempire la vasca comporta un consumo d'acqua quattro volte superiore rispetto alla doccia.

Per ridurre i consumi d'acqua in bagno, tenere aperto il rubinetto solo per il tempo necessario.

Effettuare i lavaggi in lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.

Lavare piatti, frutta e verdura in una bacinella e usate l'acqua corrente solo per il risciacquo.

Riutilizzare l'acqua adoperata per lavare le verdure per innaffiare il giardino.

Innaffiare piante, orti, parchi, vivai, piantagioni ed ogni altra coltura agraria la sera dopo il tramonto, in quanto l'acqua evapora più lentamente.

Evitare l'utilizzo di acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto per il lavaggio dei veicoli e degli spazi aperti, per il riempimento di piscine ed in genere per tutti gli usi di carattere non strettamente potabile, igienico-sanitario e domestico.