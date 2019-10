Terrorismo, espulso pluripregiudicato: "Giovane ribelle che odiava l'Occidente"

Un profilo borderline, un soggetto che nei suoi 24 anni di vita si è spesso reso protagonista di reati e atteggiamenti pericolosi. Sono questi gli elementi che, come riporta Il Giornale di Vicenza, hanno portato all'espulsione dall'Italia di Oussama Alouani, marocchino, che viveva a Thiene.

Il suo odio nei confronti delle istituzioni e le indagini svolte dalla Digos vicentina hanno fatto si che il giovane marocchino, di seconda generazione, fosse raggiunto da un provvedimento amministrativo d'urgenza emesso dal Ministero dell'Interno. Il giovane è stato quindi imbarcato e per i prossimi dieci anni non potrà fare ritorno in Italia.

Inizia a delinquere nel 2015 quando viene denunciato per minacce, quidni porto ingiustificato di armi, lesioni e rapina, droga, ubriachezza molesta, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale con conseguente revoca del permesso di soggiorno.