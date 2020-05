Dipendenti dell’hotel derubati dai clienti: denunciati due vicentini

Nel tardo pomeriggio di venerdì, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato in concorso, S.T., 33enne, residente a Thiene e G.D.L, 30enne, residente a Vicenza.



I due da qualche giorno alloggiavano nell’hotel La Conchiglia d’Oro in via Bassano e, nel pomeriggio di venerdì, si sono introdotti nel locale adibito a spogliatoio dei dipendenti e hanno sottratto portafogli e telefoni cellulari di due dipendenti, allontanandosi poi a piedi con una scusa.



I derubati accortisi del furto hanno subito allertato il 112 che ha inviato in zona una pattuglia. I due ladri sono stati raggiunti nelle vicinanze di Porta San Bortolo; tutta la refurtiva e' stata recuperata e restituita alle vittime.



