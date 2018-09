Ospedale, mini daspo per un parcheggiatore abusivo

Lunedì mattina la polizia locale ha notificato un ordine di allontanamento (“mini daspo”) ad un cittadino nigeriano di 35 anni senza fissa dimora, dopo aver bloccato la sua fuga in via Cappellari.

Insieme ad altre persone infatti, era stato notato da una pattuglia antidegrado in servizio mentre stava esercitando attività di parcheggiatore abusivo nell’area di sosta di via Rodolfi. Alla vista degli agenti, gli uomini si sono dati alla fuga, ma il giovane nigeriano non è riuscito a far perdere le proprie tracce. Gli è stata quindi contestata la violazione del codice della strada in materia di parcheggiatori abusivi e notificato il mini daspo.