Oroscopo della settimana

Ariete: una rondine non fa primavera, ma sta stemana sì massa bei e informa, fasì parfin invidia. Vardarve in faccia xè come spiare su Facebook le foto dea gente in vacansa, peso dell'abbronzatura del Carlo Conti. Ste calmi a lavoro, non tutti i se super in forma, mejo non farli rabiare.

Leone: un, do, tre.... contè fino a cento prima de versere la bocca in ufficio, e quando si fora da li, metive i ociai da sole par vardarve allo specio, si tanto bei che el soe ve basa in bocca. Se a San Valentino nulla, sto fine de stemana riva la riscossa.

Saggitario: novità interessanti all'orizzonte, e forse xe ora de andare un po in vacanza, meio il mare o la montagna? Se decidì de partire ricordeve de portarve via la morosa o il moroso, i rompe le bae, ma se i resta casa xe facile che tornè indrio coi corni. Ocio.

