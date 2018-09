Minaccia i carabinieri durante un controllo: arrestato stalker 44enne 

Nel tardo pomeriggio di venerdì i Carabinieri di Sossano hanno arrestato Daniele Agostini, 44enne nato a Supino in provincia di Frosinone e domiciliato ad Orgiano.

L'uomo, dopo essere stato denunciato per “stalking” qualche minuto prima dalla ex compagna e convivente D.S.S, classe ’71 - residente ad Orgiano - alla vista dei militari che si sono presentati presso la sua abitazione per effettuare un controllo, li ha minacciati tentando di aggredirli.

Non pago, il 44enne se l'è presa con l’autovettura della ex compagna danneggiandola. I militari, una volta riusciti a riportare la calma, lo hanno arrestato e lo portato presso il carcere di Vicenza in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.