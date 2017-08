Orgiano, Carabinieri sventano furto di rame e trovano due auto rubate

Alle 01.30 di lunedì i carabinieri di Noventa Vicentina hanno sventato un furto all'interno della ditta Hancatherm, in comune di Orgiano. Durante un controllo in zona artigianale, infatti, i militari dell'Arma hanno notato due persone travisate all'interno dell'azienda, ladri presumibilmente a caccia di bobine di rame dopo aver forzato il motore elettrico del cancello carraio . Alla vista dei carabinieri i due sono fuggiti assieme ad alcuni complici.

Con l'aiuto de colleghi di Longare e dell'Aliquota Radiomobile di Vicenza, sono scattate le ricerche che hanno consentito di rinvenire nei paraggi un Fiat Fiorino ed una Fiat Punto, entrambe rubati qualche ora prima rispettivamente a Monselice ed Ospedaletto Eugeneo, in provincia di Padova, e successivamente restituiti ai legittimi proprietari.

Le indagini sono tuttora in corso per acquisire ulteriori elementi utili all’identificazione degli autori, anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.