Orgiano, si rompe conduttura del gas durante i lavori

Alle ore 11:40, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Valcisana e via dell’industria a Orgiano per la rottura di un tubo di media pressione del gas, durante alcuni scavi dell’azienda delle condutture idriche.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno transennato la zona è assicurato la sicurezza degli operatori della società del gas durante i lavori di isolamento della perdita. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza con il blocco della perdita di gas e il ripristino delle condizioni di sicurezza.