Orgiano, fumo nero da un garage: in fiamme plastica e legna

I vigili del fuoco di Lonigo domenica pomeriggio sono entrati in azione in una casa in via Frassenara a Pilastro, frazione di Orgiano, per spegnere un incendio che subito aveva destato qualche preoccupazione. Il proprietario dell'abitazione si era infatti preoccupato del denso fumo nero, accompagnato da un acre odore di plastica, che usciva dal suo garage.

Dopo aver chiamato i pompieri ha tentato di spegnere l'incendio, causato per motivi non ancora chiari, riuscendo nell'intento solo a metà. I vigili del fuoco hanno completato l'opera di contenimento verso le 16:30, riportando la situazione sotto controllo. Garage affumicato ma niente danni all'abitazione. Il proprietario ci penserà due volte prima di accumularvi dentro legna e bidoni di plastica. Sono stati proprio questi ultimi, bruciando, la causa della fumana.