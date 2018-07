Orgiano, armi in casa non registrate: denunciato 50enne

I carabinieri della Compagnia di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno effettuato una serie di controlli nell’ambito di un servizio di prevenzione organizzato nel capoluogo e in provincia, denunciando a piede libero cinque persone all’Autorità Giudiziaria per varie violazioni. D.B., 50enne residente ad Orgiano, durante un controllo è stato trovato in possesso di due fucili da caccia che non aveva mai regolarizzato ai fini della detenzione, motivo per il quale è stato deferito all'autorità giudiziaria per detenzione abusiva di armi e omessa denuncia.

G. D.C, 20enne residente ad Alonte, è stato invece denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché nel corso di un controllo nel centro di Lonigo veniva trovato in possesso di circa 12 grammi di hashish, il tutto confezionato e pronto ad essere ceduto.

Nel corso delle attività di controllo, A.Z, 16enne residente a Lonigo e H.N., 20enne residente a Grancona, sono stati trovati in possesso di 1 grammo ciascuno di hashish e segnalati alla Prefettura di Vicenza quale assuntori. D.G. 31enne residente ad Orgiano, M.A. 31enne cittadino marocchino residente a Thiene e O.S. 35enne cittadina rumena residente a Vicenza, nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire le c.d. “stragi del sabato sera”, sono stati infine sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.