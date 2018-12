Ordinanza anti smog: blocco delle auto sospeso per il periodo natalizio

Pausa natalizia per il blocco antismog: da lunedì 17 dicembre a lunedì 7 gennaio compreso, infatti, viene sospeso il divieto di circolazione per i mezzi più inquinanti.

Rimane invece in vigore il divieto di mantenere acceso il motore durante le soste e gli arresti superiori al minuto.

Restano inoltre attive tutte le disposizioni sul riscaldamento: fino al 31 marzo nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2°C); negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2°C). In presenza di impianti alternativi, non si devono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 2 stelle (livello verde), 3 stelle (livello arancione) o 4 stelle (livello arancione).

Fino al 28 febbraio, infine, in tutto il territorio comunale è vietato bruciare ramaglie all'aperto.