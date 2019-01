Operazione Indoor: estradati in Italia due latitanti

Sono stati estradati i due indagati arrestati in Austria e in Spagna lo scorso 20 novembre nell’ambito dell’operazione Indoor dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia che aveva portato a smantellare un gruppo dedito al traffico internazionale di hashish e marijuana, importati attraverso al Spagna e smerciati nelle province di Vicenza, Padova, Venezia e Treviso, anche vicino a scuole e parchi frequentati da giovani.

Quel giorno i militari avevano eseguito venti misure cautelari, tra cui un 20enne di Caldogno, e sequestrato beni per un milione di euro.

Venerdì scorso, Marin Calin Codrut, romeno di 39 anni, è atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino, proveniente da Madrid, scortato da personale del Servizio della Cooperazione Internazionale di Polizia e consegnato alle autorità italiane, per essere poi ristretto nel carcere di Rebibbia. L’uomo è considerato il referente del gruppo in Spagna per l’importazione della droga in Veneto.

A metà dicembre, anche il connazionale Miroslav Grigore, 30enne, che prima di trasferirsi in Austria gestiva il traffico di stupefacenti nella provincia di Venezia, è stato estradato attraverso il confine del Brennero e accompagnato nel carcere di Bolzano.