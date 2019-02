Operazione ad alto impatto con il nuovo Decreto Sicurezza

Controllate 192 persone, di cui 102 straniere. 90 di queste avevano alle spalle precedenti di polizia. Controllati anche 104 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Sono i numeri dell'operazione ad alto impatto che ha avuto luogo mercoledì pomeriggio a Campo Marzo ed esposta ieri dal il questore Bruno Failla, affiancato da Rosanna Broccoletti direttore della Polizia anticrimine, Davide Corazzini capo della Squadra Mobile Berica e Cristiano Fiorin capo delle Volanti. Per la prima volta sono state utilizzate le norme contenute nel discusso Decreto Sicurezza, entrato in vigore a dicembre.

Un arresto: si tratta U.B., 28enne nigeriano, pregiudicato irregolare, sorpreso in flagranza di reato per aver ceduto 0.30 grammi di cocaina e detenuto ai fini di spaccio altri 13 grammi di eroina. Rintracciate e denunciate tre persone già destinatarie di foglio di via.

Emessi quattro ordini di espulsione nei confronti di un 33enne nigeriano, di un 32enne tunisino e di due marocchini di 36 e 26 anni. Infine emesso un foglio di via per la durata di 3 anni nei confronti di un 21enne ghanese e un Daspo urbano per 12 mesi nei confronti di una 38enne e di un 46enne, entrambi italiani e nati a Vicenza.

Grazie all'unità cinofila antidroga, rinvenuti e sequestrati complessivamente circa 400 grammi di marijuana.