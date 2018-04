"La scintilla della tragedia è stata la morte della tartaruga"

"Erano innamoratissimi, si scambiavano decine di teneri messaggi al giorno. Lui non stava bene e lei gli era sempre accanto, assieme alla loro tartaruga Mashka, che si portavano ovunque. Per loro era come una figlia. Sicuramente la morte dell'animale ha distrutto Leila. Potrebbe aver chiesto a Joel di farla finita".

E' questa l'agghiacciante testimonianza di un'amica di Joel Bradley Kinser, 44 anni, e Leila Gakhirovan Kinser, 40 anni, trovati morti lunedì nella loro villetta in via Nicoletti a Pozzoleone. Talmente assurdo da poter essere vero: lui da tempo in preda al male oscuro, lei che cercava di coprirlo d'amore con tutta la forza che aveva. Finchè non ce l'ha fatta più neanche la piccola dolce Leila.

Il resto è nei verbali delle indagini dei carabinieri, coordinate dal pm Claudia Bonino: secondo quanto emerso dai rilievi, in corso anche martedì, la coppia avrebbe deciso di farla finita domenica di Pasqua; Joel avrebbe prima soffocato la moglie e poi sarebbe andato in bagno per togliersi la vita con un coltello. A causa della sua malattia, infatti, era stato congedato e non poteva possedere armi.

I soccorsi sono stati chiamati lunedì, quando padre David, che seguiva la coppia, ha intuito che dietro quei telefoni che squillavano a vuoto poteva esserci il peggiore dei drammi. Ed era così.

I vicini li descrivono come una coppia tranquilla, silenziosa e cortese, che faceva vita molto riservata, come la maggior parte delle famiglie americane residenti nella nostra provincia.

