Pozzoleone, tragedia in casa: la uccide e poi si sgozza

E' tutta da chiarire la dinamica dell'orrore andato in scena lunedì, Pasquetta, in un'abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone.

Quando, circa alle 15.30, i carabinieri della Setaf, con i militari della compagnia di Thiene e del nucleo investigatoivo di Vicenza, e il Suem 118, si sono recati sul posto, hanno scoperto due cadaveri, una coppia di americani.

Lui, 44 anni, è stato trovato in una pozza di sangue in bagno, con ferite di arma da taglio. Lei, 40 anni, è stata trovata sul letto, senza segni evidenti di ferite.

Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo avrebbe strangolato la compagna per poi togliersi la vita.