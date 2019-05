Omicidio Pretto: «Una palude preoccupante»

Il consigliere regionale Andrea Zanoni ha consegnato stamani, proprio pochi minuti fa, una denuncia alla procura di Vicenza in cui chiede il sequestro delle barriere antirumore perchè non sarebbero a norma in modo da evitare «la moria di uccelli» a causa delle pareti trasparenti.

Zanoni, che a palazzo Ferro Fini fa parte del gruppo democratico, ha incontrato il procuratore Antonino Cappelleri al quale ha chiesto lumi sull'omicidio di Mauro Pretto, «l'ambientalista solitario» ucciso a Zovencedo nel maggio del 2017.

Zanoni si è detto preoccupato per il fatto che questo delitto rimanga tuttora avvolto nel mistero. Da anni infatti gli inquirenti sembrano finiti in un cul de sac tanto che il procuratore allo stesso Zanoni avrebbe confidato che gli investigatori coordinati dalla procura non sarebbero nemmeno riusciti ancora ad identificare la matrice dell'omicidio. Zanoni ha definito estremamente preoccupante la situazione che si è venuta a creare attorno alle indagini e si è ripromesso di continuare a interessarsi di una vicenda divenuta ormai un vero e proprio cold case