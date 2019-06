Tragedia a Montegaldella: accoltella la ex e poi tenta il suicidio

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19,30

Grave fatto di sangue questo pomeriggio in via Vespucci di Montegaldella (VI).Erano le 16.45 circa quando una signora ha chiamato il numero di emergenza 112 segnalando che un uomo stava ripetutamente accoltellando una donna – una sua vicina di casa – ed un altro uomo.Immediato l’invio sul posto della pattuglia della competente Stazione di Longare e di altre pattuglie della Compagnia di Vicenza in supporto da parte della Centrale Operativa, che allertava subito anche il 118, i cui mezzi di soccorso arrivavano anch’essa tempestivamente.Sul luogo dell’evento i militari ed i soccorritori rinvenivano, sul retro del palazzo, nei pressi del garage di pertinenza, la donna aggredita, 43enne, e nelle immediate vicinanze un uomo, non ancora identificato, anch’egli con gravissime lesioni da coltello. Vicino ai due corpi vi era l’aggressore, 38enne, ex convivente della donna, anch’egli in condizioni gravissime per essersi inferto svariate coltellate, nel tentativo di suicidarsi.Il personale medico non poteva purtroppo che constatare il decesso della donna.Gravissime invece le condizioni dell’uomo accoltellato e dell’aggressore, che dopo l’intervento sanitario in loco, venivano trasferiti rispettivamente in ambulanza all’Ospedale Vicenza il primo ed in elicottero a quello di Padova il secondo.L’aggressore, che non ha precedenti penali, e la vittima erano come detto conviventi, sino a circa un mese fa, quando il rapporto si era interrotto e l’uomo aveva lasciato l’appartamento di Montegaldella. Ancora da chiarire invece le cause del coinvolgimento dell’altro uomo ferito gravemente dal 38enne autore del folle gesto. Le indagini per fare piena luce sull’episodio sono affidate al personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Vicenza. Vicenza,

Tragico fatto di sangue in via Vespucci a Montegaldella nel pomeriggio di sabato. Secondo le primi informazioni una donna è stata uccisa con una coltellata mentre ci sarebbero altri due feriti gravi, portati di urgenza al San Bortolo. Sul posto i carabinieri stanno lavorando dalle 16:30 per i rilievi. Ancora non si conosce la dinamica del delitto e le identità delle vittime.

AGGIORNAMENTO ORE 19

Si tratterebbe di un omicidio passionale di una donna di 38 anni avvenuto nel pomeriggio di sabato a Montegaldella, l'omicida è un uomo di 43 anni e avrebbe commesso l'assassinio della donna con un coltello da sub.

