Omicidio Montegaldella, l'aggressione filmata dal telefonino della vittima

Gli ultimi istanti di vita di Marianna Sandonà, la donna uccisa dal suo ex nei garage del condominio di via Amerigo Vespucci a Montegaldella, sarebbero stati immortalati dalla vittima stessa nel telefonino che aveva tenuto acceso in tasca all'incontro con Luigi Segnini.

I particolari riportati da Il Giornale di Vicenza, porterebbero alla chiusura delle indagini coordinate dal pubblico ministero Hans Roderich Blattner. Segnini rischia quindi l'ergastolo per omicidio e tentato omicidio aggravati dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà.

Marianna e Luigi, dopo alcuni mesi di convivenza, si erano lasciati e l'uomo era tornato a vivere con la madre, a Torri di Quartesolo. Da lì una sequenza di screzi tra i due ex, tanto che il 38enne aveva denunciato la vittima per lesioni e diffamazione mentre lei si era fatta assistere da un legale per la restituzione di oggetti di proprietà dell'accusato, stilando una dettagliata lista e facendosi assistere nel trasloco dall'amico Paolo Zorzi.

Ed è proprio durante la seconda tranche, che, nel garage, esplode la furia del Segnini. Prima colpisce con violenza Marianna, che vola a terra, poi accoltella Zorzi, intervenuto in difesa della donna, poi si accanisce sulla vittima, massacrandola con una quindicina di coltellate; infine rivolge l'arma verso se stesso, causandosi lesioni gravissime.