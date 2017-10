Omicidio Francesca Benetti a Un giorno in Pretura: il corpo non fu mai trovato

Il 4 novembre del 2013, Francesca Benetti, originaria di Valdagno e lombarda d'adozione scompare dalla sua villa di Potassa di Gavorrano (Grosseto). Francesca aveva 55 anni e due figli e dal quel giorno di lei nessuno ha saputo più nulla.

Che fine ha fatto? È da questa domanda che Un giorno in Pretura, in onda nella seconda serata di Rai3 sabato 28 ottobre, ripercorrerà tutta la vicenda di Francesca. Francesca era una donna bella e felice che aveva trovato da poco anche l'amore. La morte dell'ex insegnante è un giallo irrisolto sul quale il programma condotto da Roberta Petrelluzzi ripercorrerà tutte le tappe giudiziarie a partire dell'accusa di omicidio nei confronti di Antonino Bilella, ex custode 71enne di Villa Adua.

Il custode, giudicato colpevole in primo e secondo grado di omicidio volontario e occultamento di cadavere, è ricorso in cassazione. Ma la domanda che verrà posta nel programma sarà:

Francesca Benetti è stata realmente uccisa?

LE TAPPE DEL GIALLO