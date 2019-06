Paura in zona Piscine: ecco perchè

Si trattava del compressore di un ascensore che perdeva olio a oltre 200 gradi, infestando l'intero quartiere di un odore acre

Decine di chiamate

L'allarme è scattato intorno alle 22 di ieri quando molti cittadini hanno chiamato il 115 per avvisare che in zona piscine si sentiva un forte odore, forse di gas. Immediato l'intervendo di decine di operatori, tra vigili del fuoco e tecnici doi Aim per cercare di trovare la causa e risolvere il probelma

La scoperta

E' stato individuato in un condominio di via Dal Molin l'origine del problema. Il compressore di un asecnsore si era guastato e perdeva olio a temperatura elevatissima, che generava, appunto, quella puzza inquietante.