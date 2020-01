Si denuda e mostra il pene fuori dal supermercato: 5000 euro di multa

Si libera dei vestiti e, completamente nudo, mostra il pene ai passanti. L'episodio è accaduto verso le 10 di martedì davanti al supermercato Interspar di via del Mercato Nuovo a Vicenza. Protagonista un nigeriano di 23 anni, A.C., richiedente asilo e già con in tasca un foglio di via obbligatorio dalla città di Vicenza.

Il giovane, che è in attesa della valutazione della sua domanda è stato intercettato dalla polizia che l'ha fatto rivestire e l'ha denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio, oltre a sanzionarlo con 5mila euro di multa per atti contrari alla pubblica decenza