Violento nubifragio a Noventa Vicentina: strade e scantinati allagati

Piazza, scantinati, strada letteralmente sott'acqua. E' questo lo scenario che si è presentato agli occhi degli abitanti di Noventa Vicentina che, nel pomeriggio di sabato, sono stati travolti da un violento nubifragio.

Come annunciato dall'allerta meteo diffusa in questi giorni dalla Regione Veneto, le temperature torride dei giorni scorsi hanno lasciato spazio a pioggia, vento e grandine. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vicenza sono al lavoro per il prosciugamento dei locali invasi dalle acque meteoriche e dallo straripamento dei tombini.

(Articolo in aggiornamento)