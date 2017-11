Noventa Vicentina, incendio panificio: in fiamme un generatore

Dal tardo pomeriggio di sabato vigili del fuoco sono impegnati per un incendio di un generatore di 160 Kw del panificio Saggiorato a NoventaVicentina.

I pompieri di Lonigo hanno proseguito le operazioni di spegnimento messe in atto dal personale presente sul posto. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza del posto.