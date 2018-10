«Pagami il lavoro in anticipo»: idraulico stalker perseguita la cliente

“Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atti persecutori, danneggiamento", sono queste le accuse per le quali l'idraulico quarantacinquenne G.D.P., nato a Vicenza e residente a Barbarano Mossano, è stato denunciato dai carabinieri di Noventa.

Il professionista, lo scorso agosto, si sarebbe reso responsabile di numerosi atti vessatori nei confronti di A.C., trentenne nata a San Giovanni Rotondo e residente a Montagnana. Le indagini dei militari hanno appurato che l’indagato, mediante un attegiamento ossessivo, molestava e minacciava la vittima con continui sms e telefonate, perché pretendeva il pagamento anticipato di lavori idraulici in corso d’opera in un’ abitazione in costruzione a Noventa, di proprietà della vittima. L'uomo avrebbe anche danneggiato la cartellonistica del cantiere.