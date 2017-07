Noventa Vicentina, rubate 4 slot machine ad un bar

Nella notte tra mercoledì e giovedì il bar Borsa di corso Matteotti a Noventa Vicentina è stato presa di mira da una banda di malviventi interessata alle slot machine presenti nel locale.

I ladri hanno forzato l'ingresso con un piede di porco sono riusciti a penetrare nel locale senza far scattare l'allarme e hanno portato via dalla stanza slot quattro macchine più un cambiamonete per un valore totale di alcune migliaia di euro. Il tutto nel giro di pochi minuti.

Il rumore ha attirato l'attenzione di alcuni residenti e un testimone ha visto un furgone bianco. Sul posto i carabinieri che ora stanno indagando sul caso.