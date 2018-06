Noventa Vicentina, sorpreso a rubare al liceo aggredisce i carabinieri: arrestato 33enne

Lo hanno sorpeso mentre stava tentando di forzare un distribuore automatico all'interno della scuola. Alla vista dei carabinieri I.C., 33enne con precedenti penali di Noventa Vicentina residente a Orgiano, ha cercato di sottrarsi alla cattura aggredento i due militari, uno dei quali ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica 3 al Liceo Masotto a Noventa Vicentina. Il giovane è stato arrestato nella flagranza dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato. I militari, dopo numerose intrusioni nelle settimane precedenti che hanno interessato gli istituti del polo scolastico, hanno organizzato dei servizi di osservazione per individuare gli autori. Nella serata di ieri, durante uno di questi servizi una pattuglia ha quindi visto il giovane aggirarsi con fare sospetto nei pressi del liceo e introdursi nello stabile. Dopo il parapiglia e una volta dichiarato in arresto, il 33enne è stato posto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Le indagini dei militari dell’Arma proseguono per verificare eventuali coinvolgimento del giovane nei furti verificatisi nei giorni precedenti.