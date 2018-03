Noventa Vicentina, rapina con aggressione in azienda: la guardia spara

Un commando di sei malviventi nella notte tra martedì e mercoledì sono entrati all'interno della ditta Staff International di via del Progresso a Noventa Vicentina e hanno depredato l'azienda di alcuni bancali con del vestiario.

Mentre stavano completando il furto sono stati sorpresi da un addetto alla vigilanza e hanno reagito lanciandogli dietro degli estintori. La guardia giurata, in risposta, ha esploso in aria un colpo di pistola che ha messo in fuga i malviventi.

La rapina è avvenuta verso le 3:00 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza e quelli della Stazione di Brendola che stanno indagando per identificare i responsabili.