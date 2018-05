Noventa, lutto cittadino per le vittime dell'A31

Il sindaco di Noventa Vicentina, Marcello Spigolon, ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno le esequie di Arianna e Luciano Rossetto, scomparsi tragicamente in un incidente stradale lungo l’autostrada Valdastico. Durante i funerali (che devono ancora essere fissati) gli esercizi commerciali davanti ai quali transiterà il corteo funebre dovranno tenere le serrande abbassate.

“L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità noventana sono vicine alla famiglia di Arianna e del papà Luciano” dichiara il sindaco Spigolon. “Non abbiamo parole per esprimere il dolore che proviamo per questa grave perdita. Voglio invitare tutta la cittadinanza a stringersi attorno alla loro famiglia. Vogliamo, con questa giornata di lutto, idealmente commemorare anche Florio Pozza, deceduto nello stesso tragico incidente. Artista molto stimato e amato a Noventa Vicentina, pur non essendo residente nel nostro Comune, era strettamente legato alla nostra realtà, che ha potuto apprezzarne il grande valore umano e la sua generosità nel partecipare ad eventi culturali e solidaristici”.