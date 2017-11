Noventa, folle aggredisce dottoressa e poliziotto: bloccato con lo spray

Paura tra Noventa e Vicenza nella notte tra mercoledì e giovedì. Un paziente dell'ospedale Milani ha aggredito una dottoressa per guadagnarsi la fuga in taxi.



Il conducente, nel tragitto fino a Campedello, è riuscito ad avvisare la polizia che è riuscita ad interettare auto e paziente. L'uomo, piuttosto robusto, ha dato in escandescenze aggredendo un agente, che ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Per bloccare il fuggitivo è stato necessario l'uso dello spray al peperoncino e successivamente l'intervento del 118 che ha eseguito l'intervento del caso.



L'uomo è stato portato nel reparto di psichiatria e denunciato.