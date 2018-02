Noventa, evade e passeggia per le vie del centro: 27enne in manette

Nel tardo pomeriggio di venerdì arabinieri della stazione di Noventa Vicentina hanno tratto in arresto Abdessamad Tadoumant, cittadino marocchino del ’91 e già detenuto in regime degli arresti domiciliari, perché ad un precedente controllo non risultava presente in casa.

Il giovane, dalle dichiarazioni della madre, si era allontanato dall;abitazione nel corso della mattinata, senza rientrare. Scoperta l’evasione, e considerato il 27enne non era nuovo a tale tipo di comportamento, i carabinieri lo hanno cercato e rintracciato nel tardo pomeriggio mentre passeggiava per le vie del centro cittadino. Dopo l'arresto il marocchino è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari.