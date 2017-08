Noventa, esplosione e incendio alla centrale

Dalle ore 8, i vigili del fuoco sono impegnati in via Collegio Armeno a Noventa Vicentina per un esplosione e incendio, che ha coinvolto un trasformatore della cabina primaria di distribuzione dell’Enel.



IL VIDEO DEI VIGILI DEL FUOCO



Sul posto tre squadre di pompieri da Lonigo Vicenza e Este, che stanno operando congiuntamente ai tecnici dell’Enel. Il trasformatore coinvolto dopo essere stato disalimentato è stato spento. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza del sito.