Noventa, cartelli crivellati di colpi: "C'è l'assassino che ha ucciso Pretto?"

Un rilevamento inquietante è stato effettuato dalle guardie Zoofile E.N.P.A. del Nucleo di Vicenza.



Perr esigenze di servizio si trovavano a Noventa Vicentina e stavano percorrendo via Padovana, nel punto dove incrocia la statale Riviera Berica, e hanno notato che i cartelli stradali intorno all’incrocio erano crivellati da proiettili.



Gli agenti fatto l’accertamento tramite l’utilizzo di calibri a tampone hanno potuto calcolare e relazionare in base alle dimensioni dei fori, la tipologia dei proiettili sparati ovvero, il calibro delle armi usate. In totale gli agenti hanno rilevati oltre cinquanta fori causati dai proiettili sparati da fucile a canna rigata e pistola e due sparati con arma da caccia a munizione spezzata. Le dimensioni dei fori riscontrati 6,8,9,10,11,12 mm e le rosate di pallini non lasciano spazio a dubbi, li si è sparato con 6/7armi diverse, tra le quali presumibilmente calibro 22, calibro 308, calibro 44, calibro 7,62 calibro 9mm da pistola oltre a fucile da caccia con cartuccia a pallini.



"Solo un pò di fortuna ha permesso alle guardie di rintracciare un proiettile, nonostante l’utilizzo di un metal detector - spiega una nota - i fori nei cartelli stradali erano praticamente tutti passanti, per cui le ogive hanno continuato la loro corsa per centinaia di metri. Impressionante la potenza di queste armi a canna rigata, hanno forato la lamiera del segnale stradale che ha uno spessore di 2,5 mm da ambo le parti, per cui hanno forato 5mm di lamiera". Un solo proiettile si è piantato perché finito nel ferro a U che accoppia i due cartelli, questo permetterà ora agli inquirenti di cercare l’arma che ha sparato.



Non è dato sapere quando il gruppo di fuoco abbia compiuto il raid,