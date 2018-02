Noventa, a 93 anni nonna Irma parte a fare la missionaria in Kenya

Nonna Irma è già una star dei social ma quello è il meno... A 93 ha fatto le valigie ed è partita per il Kenya, non per farsi coccolare in qualche villaggio turistico ma per accudire i piccoli in un orfanatrofio. A dare la notizia è stata la nipote, Elisa Coltro, su Facebook.

“Questa è la mia nonna Irma – scrive Elisa - una giovanotta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya. Non in un villaggio turistico, servita e riverita, ma per andare in un villaggio di bambini, in un orfanotrofio. Ve la mostro perché credo che tutti noi dovremmo conservare sempre un pizzico di incoscienza per vivere e non per sopravvivere. Guardatela... ma chi la ferma? Io la amo.

La donna è diretta verso una struttura dova lavora una coppia di vicentini: "Rimarranno lì tre settimane, o forse mia nonna alla fine decide di rimanere in Kenya e non torna più, è tutto possibile, conoscendo il suo gran cuore e la sua energia".