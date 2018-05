Nove, si schianta con l'Harley: grave motociclista

Un motociclista trentenne è stato ricoverato al San Bortolo con un trauma cranico, un braccio e una caviglia fratturate. Il grave incidente è successo sabato sera alle 21 nella centralissima via Munari a Nove. Per cause in via di accertamento M.B., di Schiavon ha perso il controllo della sua Harley Davidson sbattendo prima contro un segnale stradale (divelto parzialmente) per poi schiantarsi sull'asfalto.

Il centauro, soccorso dal Suem di Bassano, non sarebbe in pericolo di vita ma è tenuto sotto stretta osservazione all'ospedale di Vicenza. Lo schianto della potente moto sulla quale viaggiava il trentenne ha attirato l'attenzione di diversi residenti e passanti che sono accorsi in strada per prestare i primi soccorsi assieme all'amico dello schiavonese che viaggiava assieme a lui su un'altra moto. Sul posto, per i rilievi, è intervenuto la polizia locale Nevi.