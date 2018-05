Nove, malore sul posto di lavoro: imprenditore sbatte la testa e muore

Tragica morte sul lavoro nel pomeriggio di giovedì alle Ceramiche MP di Nove. A perdere la vita Beniamino Pizzato, 64enne titolare dell'azienda in compropietà. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo sia caduto dopo un malore improvviso - forse un infarto - sbattendo la testa addosso a una macchina per la lavorazione della ceramica.

Sul posto è arrivato il Suem, chiamato dai dipendenti, ma per il 64enne non c'era più nulla da fare. In via Molini sono arrivati anche i carabinieri di Marostica e gli operatori dello Spisal per i rilievi sull'accaduto.